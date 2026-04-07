Лучшего сыровара Алтайского края выберут в Барнауле

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения» пройдет 8 и 9 апреля в Алтайском крае, сообщили в управлении региона по труду и занятости населения. Мероприятие организовано в ходе реализации национального проекта «Кадры».
За звание лучшего сыровара региона поборются 10 технологов и мастеров-сыроделов из ведущих молокоперерабатывающих предприятий края, включая Барнаульский молочный комбинат, Каменский маслосыркомбинат и другие. Конкурсные испытания пройдут на базе Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий в Барнауле.
Победители и призеры регионального этапа получат денежные премии от правительства края: 100, 80 и 60 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. Финалист представит Алтайский край на федеральном уровне в Саранске, где лучший технолог страны получит 1 миллион рублей.
В рамках конкурса также пройдут профориентационное мероприятие для школьников «Искусство сыроделия: взгляд в будущее» и круглый стол по повышению эффективности переработки молока.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.