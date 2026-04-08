Контроль ужесточился: в Башкирии обновили правила помощи детям в критическом состоянии

Министерство здравоохранения Башкирии утвердило новый порядок мониторинга, консультирования и эвакуации детей в критическом состоянии. Приказ опубликован на сайте ведомства.
Документ устанавливает четкие алгоритмы для врачей всех уровней — от роддомов до республиканских центров. Перечень критических состояний включает десятки пунктов: глубокая недоношенность с массой тела менее тысячи граммов, тяжелая асфиксия при рождении, врожденные пороки сердца, сепсис, черепно-мозговые травмы и другие.
По новым правилам, каждый случай критического состояния у ребенка или новорожденного необходимо поставить на учет в отделении детской экстренной и плановой консультативной помощи РДКБ в течение 15 минут. Для самых тяжелых пациентов обязательны дистанционные консультации с федеральными медицинскими центрами, а врачи на местах должны выполнять их рекомендации.
Если состояние ребенка не улучшается в течение 72 часов, собирается республиканский консилиум с участием неонатологов, реаниматологов, хирургов и кардиологов. Детей в критическом состоянии переводят в стационары третьего — наиболее оснащенного — уровня или к ним выезжает бригада санитарной авиации.
Приказ также регулирует ведение регистра критических неонатальных состояний и устанавливает формы отчетности.