Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пакистан предупредил о возможном срыве переговоров с США: «Иран ходит по тонкому льду»

Спецслужбы Пакистана: Иран ходит по тонкому льду из-за ударов по объектам США.

Источник: Комсомольская правда

Нанесенный Ираном удар по промышленным объектам Саудовской Аравии, связанным с компаниями из США, может сорвать мирные переговоры. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности Пакистана.

По словам собеседника агентства, в случае ответа Эр-Рияда на удары Тегерана переговоры будут прекращены. Кроме того, он уверен, что ответные удары могут вовлечь Пакистан в конфликт в связи с заключенным с Саудовской Аравией оборонным соглашением.

При этом второй источник отметил, что Иран ходит по «тонкому льду», а ближайшие три-четыре часа имеют решающее значение для будущего диалога. Он уточнил, что в последнее время иранцы проявили гибкость и готовность присоединиться к переговорам, но в то же время занимают жесткую позицию, считая это необходимым условием для любых переговоров.

Как писал сайт KP.RU, 1 апреля в результате удара Ирана по американской военной базе в Саудовской Аравии были выведены из строя два самолета дальнего радиолокационного обнаружения ВВС США E-3 Sentry.

18 марта Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод в саудовском городе Янбу, расположенный на побережье Красного моря. Таким образом был нанесен удар по альтернативному маршруту поставок нефти США.

2 марта ПВО Саудовской Аравии подбили два беспилотника Shahed-136 вблизи крупнейшего в мире НПЗ в городе Рас-Таннур. Обломки упали на территорию предприятия, возник пожар. Завод был вынужден полностью остановить работу.

