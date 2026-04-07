Пакистан предупредил о возможном срыве переговоров с США: «Иран ходит по тонкому льду»

По словам собеседника агентства, в случае ответа Эр-Рияда на удары Тегерана переговоры будут прекращены. Кроме того, он уверен, что ответные удары могут вовлечь Пакистан в конфликт в связи с заключенным с Саудовской Аравией оборонным соглашением.
При этом второй источник отметил, что Иран ходит по «тонкому льду», а ближайшие три-четыре часа имеют решающее значение для будущего диалога. Он уточнил, что в последнее время иранцы проявили гибкость и готовность присоединиться к переговорам, но в то же время занимают жесткую позицию, считая это необходимым условием для любых переговоров.
Как писал сайт KP.RU, 1 апреля в результате удара Ирана по американской военной базе в Саудовской Аравии были выведены из строя два самолета дальнего радиолокационного обнаружения ВВС США E-3 Sentry.
18 марта Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод в саудовском городе Янбу, расположенный на побережье Красного моря. Таким образом был нанесен удар по альтернативному маршруту поставок нефти США.
2 марта ПВО Саудовской Аравии подбили два беспилотника Shahed-136 вблизи крупнейшего в мире НПЗ в городе Рас-Таннур. Обломки упали на территорию предприятия, возник пожар. Завод был вынужден полностью остановить работу.