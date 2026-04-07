Долги предприятий ЖКХ в Ростовской области превысили 5 млрд рублей

Крупнейший должник по жилищно-коммунальным услугам среди предприятий ЖКХ — организация из Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области долги предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства превысила пять миллиардов рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый замгубернатора Донского региона Владимир Ревенко.

Чиновник провел совещание по погашению задолженности за топливно-энергетические ресурсы. Просрочка платежей угрожает надежному предоставлению коммунальных услуг людям. Суммарный долг муниципальных и частных организаций за природный газ достиг 2,6 миллиарда рублей. За электроэнергию они должны 2,67 миллиарда.

— Один из главных должников — МУП «Городское хозяйство» из Таганрога. Это предприятие задолжало за газ 783,8 миллиона рублей. При этом специалисты обнаружили большую разницу между тем, сколько тепла выработано, и тем, что начислено потребителям, — прокомментировал первый замгубернатора Дона.

По итогам совещания руководителям компаний-должников поставили задачи.

— Им нужно скорректировать нормативы по теплоснабжению, сверить начисления с реальной выработкой, организовать учет потерь и подготовить планы по их сокращению. Также необходимо оптимизировать расчеты, — добавил Владимир Ревенко.

Главам муниципалитетов поручили ускорить получение субсидий ресурсоснабжающими организациями. До 30 апреля они должны представить в областное министерство ЖКХ планы мероприятий по погашению долгов с конкретными сроками.

