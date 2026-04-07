В Пермском крае назвали имена номинантов на Строгановскую премию — 2026

Имена номинантов на Строгановскую премию-2026 объявлены в Пермском крае, передаёт «Новый компаньон», ссылаясь на информацию на сайте Пермского землячества.
Речь идёт об общественной награде, которую присуждают за высокие достижения в различных сферах деятельности людей, прославивших своими делами Прикамье и его жителей. В этот году на соискание премии подали 91 заявку — это один из самых высоких показателей за последние годы.
В этом году премию, по словам представителей Пермского Землячества, будут вручать в восьми номинациях: «За честь и достоинство», «За высокие достижения в общественной деятельности», «За высокие достижения в экономике и управлении», «Лидер малого и среднего бизнеса», «За высокие достижения в науке и технике», «За высокие достижения в сфере образования и воспитание молодёжи», «За высокие достижения в области культуры и сохранение исторического наследия» и «За высокие достижения в спорте». Кроме того, по-прежнему сохраняется особый приз — «Победитель общественного голосования» среди всех номинаций.
Народное голосование началось 7 апреля. Отдать голос за понравившегося номинанта может любой желающий на официальном сайте Пермского землячества до 21 апреля включительно. Для голосования необходимо авторизоваться. Ознакомиться со списком номинантов и отдать свой голос самым достойным можно по ссылке.
После завершения народного голосования члены комиссии выберут по три кандидата в каждой номинации. Шорт-лист огласят уже в первых числах мая. Имена лауреатов объявят на торжественной церемонии в Московском музыкальном театре 5 июня. Победителям по традиции вручат небольшую скульптуру Аники Строганова, нагрудный знак и премию в размере 750 тысяч рублей. Победитель народного голосования тоже получит поздравления — но без денежной премии.
