Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае назвали имена номинантов на Строгановскую премию — 2026

Народное голосование началось 7 апреля.

Имена номинантов на Строгановскую премию-2026 объявлены в Пермском крае, передаёт «Новый компаньон», ссылаясь на информацию на сайте Пермского землячества.

Речь идёт об общественной награде, которую присуждают за высокие достижения в различных сферах деятельности людей, прославивших своими делами Прикамье и его жителей. В этот году на соискание премии подали 91 заявку — это один из самых высоких показателей за последние годы.

В этом году премию, по словам представителей Пермского Землячества, будут вручать в восьми номинациях: «За честь и достоинство», «За высокие достижения в общественной деятельности», «За высокие достижения в экономике и управлении», «Лидер малого и среднего бизнеса», «За высокие достижения в науке и технике», «За высокие достижения в сфере образования и воспитание молодёжи», «За высокие достижения в области культуры и сохранение исторического наследия» и «За высокие достижения в спорте». Кроме того, по-прежнему сохраняется особый приз — «Победитель общественного голосования» среди всех номинаций.

Народное голосование началось 7 апреля. Отдать голос за понравившегося номинанта может любой желающий на официальном сайте Пермского землячества до 21 апреля включительно. Для голосования необходимо авторизоваться. Ознакомиться со списком номинантов и отдать свой голос самым достойным можно по ссылке.

После завершения народного голосования члены комиссии выберут по три кандидата в каждой номинации. Шорт-лист огласят уже в первых числах мая. Имена лауреатов объявят на торжественной церемонии в Московском музыкальном театре 5 июня. Победителям по традиции вручат небольшую скульптуру Аники Строганова, нагрудный знак и премию в размере 750 тысяч рублей. Победитель народного голосования тоже получит поздравления — но без денежной премии.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Пермском крае руководителем Союза театральных деятелей стала актриса Театра-Театра, заслуженная артистка РФ и директор Дома актёра Елена Старостина. Такое решение приняли 16 марта на отчётно-выборной конференции регионального отделения. Среди профессиональных заслуг Елены Старостиной — создание и руководство проектом «Театральная неотложка», в рамках которого артисты «привозят» спектакли в больницы и интернаты Прикамья.