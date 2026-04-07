Рост обращений из-за поврежденных снегом крыш отметили в Нижегородской области

С начала 2026 года в Нижегородской области резко подскочило число страховых случаев, связанных с повреждением частных домов и дач из-за обильных снегопадов. Об этом сообщает региональный филиал компании «Росгосстрах».
По данным страховщиков, основной удар стихии пришелся на шесть районов области: Вознесенский, Кулебакский, Сосновский, Арзамасский, Починковский и Ардатовский. Чаще всего владельцы недвижимости заявляли о продавленных кровлях, разрушенных теплицах и заборах.
Самая крупная выплата составила более 318 тысяч рублей в Арзамасе, где снежная масса проломила крышу дома. В Выксе и Воскресенском районе последствия оказались серьезнее: снег там пробил не только кровлю, но и потолочные перекрытия, из-за чего талая вода повредила отделку и мебель в жилых комнатах.
В компании отмечают, что поток обращений продолжится, так как многие дачники еще не успели осмотреть свои дома после зимы.
Напомним, семь тысяч нарушений по уборке снега и крыш выявили в Нижнем Новгороде. В установленные сроки устранили 4939 нарушений, возбуждено 2195 административных производств.