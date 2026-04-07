В Хворостянском гостехникуме Самарской области прошел день открытых дверей

Хворостянский государственный техникум в Самарской области организовал день открытых дверей для школьников из Хворостянского района, сообщили в администрации муниципалитета. Мероприятие было организовано в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Кадры».
Посетителями техникума стали школьники из населенных пунктов Новокуровка, Романовка, Владимировка, Прогресс, Абашево и Студенцы. Для ребят организовали экскурсии и практические мастер-классы по ключевым специальностям, например, по кондитерскому делу и сварке. Особое внимание уделили знакомству детей с реальным производством. Так, школьники посетили площадки потенциальных будущих работодателей.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.