Регистрация гостевых домов в Крыму: как помогают владельцам

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. Эксперимент по легализации гостевых домов на территории Крыма и Севастополя находится в активной фазе. Сейчас специалисты работают над пересмотром тарифов за оплату электроэнергии для владельцев на федеральном уровне. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала юрист, эксперт-практик индустрии гостеприимства, председатель комитета по туризму «Опора России» Юлия Бедаш.

Источник: РИА "Новости"

«Вопрос формирования тарифов за оплату электроэнергии владельцами гостевых домов вынесен на федеральный уровень. И сейчас правительство разрабатывает постановление, регулирующее ценообразование по ставке энергоресурсов именно для собственников гостевых домов», — отметила она.

Кроме тарифов в ходе эксперимента по легализации гостевых домов на территории Крыма и Севастополя у собственников возникает ряд вопросов во время онлайн-регистрации на цифровых платформах, отметила эксперт. Справиться с наиболее сложными «цифровыми препятствиями» предпринимателям помогают консультанты из министерства курортов и туризма РК.

«Сам процесс цифровизации. Поскольку регистрация проходит без помощи эксперта-консультанта на платформе Росаккредитации, через Госуслуги. Собственнику необходимо самостоятельно пройти все четыре этапа классификации: освоить цифровые сервисы, научиться пользоваться госключом, сервисом МАХ и всеми ботами», — пояснила эксперт-практик индустрии гостеприимства.

Она добавила, что участники туриндустрии также довольно часто задают вопросы по назначению земли и правильному оформлению размещенных на ней нежилых помещений, а также по количеству номерного фонда в самих гостиницах.

«В этом направлении необходимо работать, потому что в эксперименте участвует лишь определенная категория гостевых домов — с проживанием от 15 до 45 человек. А на территории Крыма большая часть гостевых домов с фондом более 15 номеров. К этому вопросу необходимо вернуться и урегулировать его на федеральном уровне. Очень много обращений от таких объектов», — пояснила председатель Комитета по туризму.

По информации Юлии Бедаш, на данный момент в Севастополе 121 гостевой дом уже прошел классификацию, в Республике Крым — более тысячи.

Ранее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий назвал эксперимент с гостевыми домами удобным инструментом для «выхода из тени», отметив, что участие в нем не только увеличит количество легального номерного фонда и нарастит налоговые поступления в бюджет, обезопасив и предпринимателей, и туристов, но и откроет для владельцев гостевых домов и их постояльцев новые возможности.

По его данным, в Крыму 1168 гостевых домов прошли процедуру легализации и вошли в федеральный реестр классифицированных средств размещения. Также сообщалось, что Крым находится на первом месте в России по классификации средств размещения.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше