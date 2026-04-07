В Пермском крае благоустроят территорию Юрковского сельского Дома культуры

Комплексное благоустройство территории Юрковского сельского дома культуры (ДК) проведут в Большесосновском округе Пермского края при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в аппарате администрации муниципалитета.
Там создадут игровые зоны, установят скамейки, разобьют цветочные клумбы. Отмечается, что аналогичные работы планируют также провести на территориях ДК в округе. Кроме того, сами учреждения также собираются обновить.
Ранее была благоустроена территория районного центра культуры и досуга. Также в прошлые годы в порядок привели пространства, прилегающие к Баклушинскому, Малососновскому, Бердышевскому, Черновскому и Полозовскому сельским домам культуры.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.