В Краснодаре 17 апреля пройдет региональный этап ярмарки трудоустройства

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится в столице Краснодарского края 17 апреля, сообщили в администрации города. Мероприятие организуют при поддержке национального проекта «Кадры».
Ярмарка вакансий развернется одновременно на четырех городских площадках. В ней примут участие десятки работодателей из различных сфер деятельности. Посетители смогут пройти собеседования, узнать о возможностях бесплатного профессионального обучения и переквалификации за счет федерального бюджета. Для участников ярмарки также организуют мастер-классы и тренинги, лекции-семинары. А для работодателей проведут круглые столы.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.