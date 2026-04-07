LRT: В Литве раскопали захоронение с останками 26 советских солдат

Согласно источнику, раскопки проводились в районе кафедрального собора Святых апостолов Петра и Павла в литовском городе Шяуляй. Как заявил один из археологов Рокас Краняускас, в настоящий момент в земле остается почти половина тел советских солдат. Их эксгумацию планируется провести на следующей неделе.