Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

LRT: В Литве раскопали захоронение с останками 26 советских солдат

Захоронение с останками советских солдат в литовском городе Шяуляй перенесут на кладбище в населенном пункте Гинукай.

Источник: Комсомольская правда

В Литве археологи раскопали захоронение времен Великой Отечественной войны с останками 26 советских солдат. Об этом сообщает телерадиовещательная компания LRT.

Согласно источнику, раскопки проводились в районе кафедрального собора Святых апостолов Петра и Павла в литовском городе Шяуляй. Как заявил один из археологов Рокас Краняускас, в настоящий момент в земле остается почти половина тел советских солдат. Их эксгумацию планируется провести на следующей неделе.

Источник уточняет, что останки советских солдат будут погребены у кладбища в Гинукай, где уже имеется соответствующее захоронение.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова перечислила страны, где чаще всего оскверняют могилы советских солдат, погибших в ходе Второй мировой войны. Речь идет об Украине, Польше, Болгарии и странах Прибалтики.

Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше