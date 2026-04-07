LRT: В Литве раскопали захоронение с останками 26 советских солдат

В Литве археологи раскопали захоронение времен Великой Отечественной войны с останками 26 советских солдат. Об этом сообщает телерадиовещательная компания LRT.
Согласно источнику, раскопки проводились в районе кафедрального собора Святых апостолов Петра и Павла в литовском городе Шяуляй. Как заявил один из археологов Рокас Краняускас, в настоящий момент в земле остается почти половина тел советских солдат. Их эксгумацию планируется провести на следующей неделе.
Источник уточняет, что останки советских солдат будут погребены у кладбища в Гинукай, где уже имеется соответствующее захоронение.
Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова перечислила страны, где чаще всего оскверняют могилы советских солдат, погибших в ходе Второй мировой войны. Речь идет об Украине, Польше, Болгарии и странах Прибалтики.