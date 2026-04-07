Иранцы решили грудью защитить стратегические объекты, по которым могут ударить США: подробности

Заместитель министра молодежи и спорта Ирана Али Реза Рахими призвал граждан принять участие в акциях протеста 7 апреля у электростанций в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа. Отмечается, что между Тегераном и Вашингтоном разорваны все контакты. Иран не стал терпеть ультиматумов со стороны США.