Иранцы решили грудью защитить стратегические объекты, по которым могут ударить США: подробности

Иранцы создают живые барьеры у инфраструктурных и энергетических объектов для защиты от ударов. Таким образом жители Ирана грудью встали на защиту стратегических объектов страны. Об этом сообщило агентство Tasnim. Кроме того, состоялся автопробег в поддержку Вооруженных сил Ирана.
Местные жители вышли на акции по всей стране. Протесты проходят у электростанций в Бушере, Мазендеране, Мешхеде, Хамадане, возле теплоэлектростанции в Тебризе и на мостах в Ахвазе. В Тегеране состоялся автопробег в поддержку вооруженных сил.
Заместитель министра молодежи и спорта Ирана Али Реза Рахими призвал граждан принять участие в акциях протеста 7 апреля у электростанций в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа. Отмечается, что между Тегераном и Вашингтоном разорваны все контакты. Иран не стал терпеть ультиматумов со стороны США.