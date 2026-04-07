Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Госдумы Роман Романенко поздравил со столетием ветерана-разведчика из Южного Бутово

Герой России, летчик-космонавт, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член фракции «Единая Россия» Роман Романенко поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ростислава Битянова со 100-летним юбилеем и передал поздравление от Президента России Владимира Путина. Вместе с активистами московской Молодежной палаты парламентарий подарил ветерану памятный подарок.

— Ростислав Дмитриевич освобождал от нацизма Белоруссию и Украину, участвовал в штурме Берлина в 1945 году. После Победы в Великой Отечественной войне он продолжил служить стране — защита Родины и ее интересов стала делом всей его жизни. Для всех нас он пример проявления мужества и любви к Родине", — сказал Романенко.

Подвиг героя.

По его словам, биография Ростислава Дмитриевича — это подлинная летопись подвига и верности Отечеству. В самом начале войны, не успев даже окончить школу, он ушел в подполье и стал разведчиком партизанского отряда «Буревестник», выполняя опасные задания в тылу врага. В 1943 году Ростислав Битянов участвовал в боях на Курской дуге, а с мая 1944 года продолжил бить врага уже в рядах регулярной Красной армии: освобождал Белоруссию, Украину и Польшу.

Весной 1945 года дошел до Берлина и принимал участие в штурме города. После войны Ростислав Битянов продолжил служить стране, пройдя путь от старшего сержанта до подполковника. Также он преподавал в Военно-политической академии имени В. И. Ленина.

В 1985 году был уволен в запас. После отставки Ростислав Дмитриевич занимался патриотическим воспитанием молодежи. За боевые заслуги он награжден двумя орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, а также дважды медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Также в числе наград Ростислава Битянова — медали «Партизану Отечественной войны» I и II степени, «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «Ветеран Вооруженных Сил СССР» и другие. Поддержка ветеранов в МосквеРоманенко подчеркнул, что в Москве оказывается комплексная и всесторонняя поддержка ветеранам Великой Отечественной войны.

В нее входит санаторно-курортное лечение, адресное медицинское и социальное обслуживание. Кроме того, ветеранам помогают в решении повседневных и бытовых вопросов, в том числе с поездками и оформлением документов.

