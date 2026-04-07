Доктор Мясников рассказал, за что штрафовал своих подчиненных

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, что, будучи главврачом, штрафовал своих подчиненных за одно конкретное действие. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».
По словам Мясникова, он наказывал сотрудников за назначение ненужных обследований пациентам.
— Когда я был главным врачом… я всегда спрашивал у врачей: «Ты зачем послал человека? Что ты хотел увидеть?» — «Ну я хотел посмотреть». — «А ты не хочешь оплатить исследование, вернуть государству потраченные деньги?»… Я штрафовал, — поделился Мясников.
Он также подчеркнул, что врачи должны следовать клиническим рекомендациям, а не поддаваться просьбам пациентов, которые, например, при головной боли требуют направить их на магнитно-резонансную томографию (МРТ) головы.
Также в эфире передачи Мясников рассказал о медицинской ошибке, которую считает недопустимой.
этого Александр Мясников назвал ошибку в питании, которая приводит к лишнему весу. По его словам, нерегулярное питание, при котором человек ест хаотично, может представлять опасность для здоровья.