Билла Гейтса допросят по делу Эпштейна в палате представителей США

Основатель Microsoft Билл Гейтс даст показания в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна перед комитетом палаты представителей США по надзору и подотчетности, передает CBS News со ссылкой на источники.
По информации собеседника издания, допрос запланирован на 10 июня и будет записан на видео. Ранее, 3 марта, Гейтсу направили письмо из палаты представителей с просьбой явиться на интервью.
«В связи с сообщениями в СМИ, документами, опубликованными Министерством юстиции, и документами, полученными комитетом, комитет считает, что вы располагаете информацией, которая поможет в расследовании», — написал член палаты Джеймс Комер в письме.
В конце января 2026 года Минюст США опубликовал более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков.
Газета The Telegraph сообщала о личных письмах Эпштейна, которые он отправлял сам себе в июле 2013 года. В них финансист критикует Гейтса, пишет о якобы полученной основателем Micosoft инфекции и его просьбе скрыть это от своей на тот момент жены Мелинды (пара развелась весной 2021 года, через 27 лет брака). Там же Эпштейн утверждает, что Гейтс просил его достать антибиотики, чтобы «тайком дать Мелинде».
Изначально Гейтс заявлял, что у него не было с Эпштейном ни делового партнерства, ни дружбы. Но в конце февраля основатель Microsoft извинился перед сотрудниками Фонда Гейтса за свои связи с финансистом, признав, что у него было два романа с «русскими женщинами», которые, однако, по его словам, не были жертвами Эпштейна. Фотографии, появившиеся в рассекреченных файлах, были сделаны по просьбе финансиста, утверждал Гейтс, а за их созданием не стояло никакого насилия.
