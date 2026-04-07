Минпросвещения озвучило критерии оценки поведения школьников

Среди критериев — соблюдение дисциплины, что подразумевает отсутствие опозданий, следование школьному распорядку. Также учитываться будут социальное взаимодействие, личностные качества, учебная активность. Последняя включает в себя выполнение домашних уроков, участие в школьных мероприятиях, в том числе в проектах «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты» и в Движении Первых.
Напомним, в российских школах может появиться новый вид отметок — за поведение. Как сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова, если пилотный проект завершится успешно, то с 1 сентября 2027 года систему внедрят повсеместно. Тестирование нового подхода идёт в семи регионах страны. В апробации участвуют почти две тысячи школьников.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.