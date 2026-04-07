В Ростове заработали пункты сбора помощи для Дагестана

Благотворительная акция организована на базе всех районных администраций города. Приём гуманитарной помощи осуществляется ежедневно с 09:00 до 18:00 по следующим адресам: Ворошиловский район: бул. Комарова, 28/5; Железнодорожный район: пр. Стачки, 42; Кировский район: ул. М. Горького, 254; Ленинский район: пер. Соборный, 36; Октябрьский район: ул. Ленина, 44; Пролетарский район: ул. Советская, 2/10; Первомайский район: ул. Воровского, 48; Советский район: пр. Коммунистический, 24.