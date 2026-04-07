В поселке Славном Тверской области запустили новую газовую котельную

Новую газовую блочно-модульную котельную ввели в эксплуатацию в поселке Славном в Тверской области, сообщили в аппарате регионального правительства. Ее запуск позволит улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Мощность котельной — 4,5 МВт. Это позволит обеспечить теплом 38 многоквартирных домов, школу, детский сад и сельский клуб. Отмечается, что территория возле котельной была благоустроена. Еще там смонтировали ограждение. Ввод новой котельной в эксплуатацию позволил улучшить качество и надежность теплоснабжения для 1700 местных жителей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.