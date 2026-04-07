Бьёт — значит, сядет: в Московском районе ревнивец одним ударом свернул возлюбленной челюсть

У 37-летней женщины диагностировали двойной перелом.

Источник: Клопс.ru

В одну из больниц Калининграда обратилась 37-летняя женщина, у которой диагностировали перелом скуловой кости и верхней челюсти. Как выяснилось, травмы потерпевшая получила в результате ссоры с сожителем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД во вторник, 7 апреля.

Мужчина приревновал свою возлюбленную, когда вербальные аргументы в споре закончились, кулаком ударил её в лицо. В результате экспертиза установила, что калининградке был причинён вред здоровью средней тяжести.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.