Постпред при ООН Иравани: Иран отвергает идею временного прекращения огня

Исламское государство настаивает на стабильном мире в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Иран категорически отвергает идею временного прекращения огня. В Тегеране ссылаются на прошлый негативный опыт. Об этом сообщил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

«Иран категорически отвергает идею временного прекращения огня, особенно с учетом опыта в июне [2025 года], когда боевые действия возобновились под ложным предлогом», — подчеркнул иранский дипломат.

Нужно отметить, что Иран передал США свой проект соглашения окончания конфликта на Ближнем Востоке, который состоит из 10 пунктов. Президент США назвал его не очень удачным и в ответ поставил Тегерану ультиматум. Иран прекратил все контакты с Вашингтоном из-за давления и угроз Трампа. А жители страны готовы грудью защищать критически важные объекты.

