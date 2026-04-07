Постпред при ООН Иравани: Иран отвергает идею временного прекращения огня

«Иран категорически отвергает идею временного прекращения огня, особенно с учетом опыта в июне [2025 года], когда боевые действия возобновились под ложным предлогом», — подчеркнул иранский дипломат.
Нужно отметить, что Иран передал США свой проект соглашения окончания конфликта на Ближнем Востоке, который состоит из 10 пунктов. Президент США назвал его не очень удачным и в ответ поставил Тегерану ультиматум. Иран прекратил все контакты с Вашингтоном из-за давления и угроз Трампа. А жители страны готовы грудью защищать критически важные объекты.
