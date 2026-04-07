Прощание с погибшим в ДТП рэпером Бровковым* прошло в Петербурге

Церемония прощания с музыкантом Артемом Бровковым*, более известным под псевдонимом Fuze*, во вторник, 7 апреля, прошло в клубе «Космонавт» в Санкт0Петербурге.

Коллега и друг музыканта, рэпер Крип-а-Крип назвал Бровкова* выдающимся лириком и добрым человеком. Он признался, что всегда на него равнялся. Крип-а-Крип отметил, что группа Krec, фронтменом которой был Fuze*, —настоящий флагман петербургского рэпа.

— Всех кого знаю, они безумно скорбят о нем. Его группа была флагманом питерского рэпа, на первом месте. Принесли в рэп поэтичный речитатив, который до сих пор находит отклик в сердцах многих, — передает слова друга артиста 78.ru.

Бровков* погиб в ДТП в возрасте 46 лет. Одна из самых известных песен Krec — «Нежность», бывшая саундтреком к фильму «Питер FM». Сам артист уехал из России в 2022 году, осудив СВО. Еще через три года его признали иноагентом. Чем был известен Бровков* — в материале «Вечерней Москвы».

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.