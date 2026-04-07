Жительница Подмосковья победила на международном конкурсе тортов

Арина Моисеева из Подмосковья заняла первое место на III Международном чемпионате Gravitycake 2026 по вау-тортам и арт-хлебу, сообщили в Истринском филиале Красногорского колледжа, в котором девушка учится на повара-кондитера. Данное учебное заведение является участником федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
В чемпионате участвовали 140 человек из разных стран. Победителей определили в пяти номинациях. Конкурсные работы были оценены международными сертифицированными экспертами и российскими судьями-кондитерами высшей категории. В состав жюри входил и известный шеф-повар Константин Ивлев.
Арина победила в категории «Многоярусный торт». К участию в чемпионате девушку подготовила педагог В. В. Червякова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.