Актриса Боярская с нежностью поздравила сына Андрея с 14-летием

Известная актриса Елизавета Боярская в своем Telegram-канале с нежностью поздравила сына Андрея с 14-летием и опубликовала его фото.
Актриса Боярская выложила фото старшего сына Андрея в день его 14-летия Фото: t.me/lizavetaboyarskaya.
Также артистка отметила, что старший сын скоро получит свой первый паспорт. По ее словам, современные подростки чище, честнее, свободней, дружелюбней и добрее предыдущего поколения.
Боярская подчеркнула, что гордится, любит и восхищается сыном. Только вперед, добавила она.
Как писал сайт KP.RU, ранее Елизавета рассказала, что она и ее супруг — актер Максим Матвеев — стараются вести закрытый образ жизни, чтобы оградить от лишнего внимания своих сыновей — старшего Андрея и младшего Гришу. По ее словам, ей очень хочется, чтобы у них было нормальное детство, когда не думаешь, что кто-то не так посмотрел.