Умер бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу

Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/17, под его руководством команда заняла в чемпионате России третье место. Помимо этого, румынский специалист в разные годы тренировал итальянские «Пизу», «Брешиа», «Реджану» и «Интер», турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ», а также украинские «Динамо» (Киев) и «Шахтер». Вместе с «Зенитом» Луческу стал обладателем Суперкубка России. Под его руководством «Галатасарай» выиграл чемпионат Турции и Суперкубок УЕФА, «Шахтер» вместе с Луческу восемь раз выигрывал чемпионат Украины, один раз он привел к титулу чемпиона страны «Динамо». Также в сезоне-2008/09 «Шахтер» с Луческу стал первым украинским клубом, выигравшим Кубок УЕФА (сейчас — Лига Европы).