Умер бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу

БУХАРЕСТ, 7 апреля. /ТАСС/. Один из самых титулованных тренеров в истории футбола румын Мирча Луческу умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Румынии.
Ранее ТАСС сообщал, что Луческу экстренно госпитализировали после потери сознания на тренировке в конце марта. Как сообщала газета ProSport, состояние специалиста ухудшилось в конце 2025 года, поскольку простуда усугубила проблему с сердцем. В конце января он также был экстренно госпитализирован.
«Сегодня наш футбол теряет не только блестящего тактика, но и наставника, провидца и национальный символ, который привел триколор к высочайшим вершинам мирового успеха. Мирча Луческу оставил после себя колоссальное наследие, которому трудно найти равное в истории этого вида спорта. Как игрок он был воплощением элегантности и интеллекта на поле, но его истинный гений проявился на тренерской скамье. Прощай, Мирча Луческу. Спасибо тебе за все, что ты дал румынскому футболу», — говорится в сообщении.
Следующие матчи чемпионата Румынии всех дивизионов начнутся с минуты молчания в память о Луческу. Процесс назначения нового главного тренера для сборной Румынии приостановлен на неопределенный срок.
Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/17, под его руководством команда заняла в чемпионате России третье место. Помимо этого, румынский специалист в разные годы тренировал итальянские «Пизу», «Брешиа», «Реджану» и «Интер», турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ», а также украинские «Динамо» (Киев) и «Шахтер». Вместе с «Зенитом» Луческу стал обладателем Суперкубка России. Под его руководством «Галатасарай» выиграл чемпионат Турции и Суперкубок УЕФА, «Шахтер» вместе с Луческу восемь раз выигрывал чемпионат Украины, один раз он привел к титулу чемпиона страны «Динамо». Также в сезоне-2008/09 «Шахтер» с Луческу стал первым украинским клубом, выигравшим Кубок УЕФА (сейчас — Лига Европы).
Последним местом работы Луческу была сборная Румынии, которую он возглавлял с 2024 года. Из национальной команды тренер ушел 2 апреля. В марте сборная Румынии проиграла туркам (0:1) в полуфинальном матче стыкового раунда за право сыграть на чемпионате мира — 2026.