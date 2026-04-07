Почти половина районов Волгоградской области начала посевную кампанию

Больше трети районов региона уже включились в весеннюю посевную кампанию. Аграрии засеяли яровой пшеницей уже около пяти тысяч гектаров, подсчитали в комитете сельского хозяйства Волгоградской области.
Уже сейчас объем посевов почти в два раза превышает прошлогодние показатели к началу апреля. Однако вместе с пшеницей труженики села высаживают яровой ячмень и горчицу больше пяти тысяч и девяти тысяч гектаров соответственно на каждую культуру.
В лидеры весеннего сева вышли фермеры Котельниковского района, а за ним и Новоаннинского, а также Урюпинского районов.
Вместе с тем ведется и подкормка озимых посадок. На полях Михайловского, Новоаннинского, Киквидзендского и Урюпинского района внесено уже 90% удобрений.
Ранее стало известно, что озимые в регионе хорошо перенесли капризную зиму.