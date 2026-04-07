Адвокат Гусейна Гасанова опроверг угрозы блогера в адрес риелтора

Адвокат блогера Гусейна Гасанова Дмитрий Козяйкин заявил, что информация о том, что блогер якобы угрожал риелтору Вадиму Де, не соответствует действительности.
По его словам, в распоряжении защиты есть доказательства, опровергающие заявления риелтора.
— Для нас было удивлением, когда мы увидели подобные высказывания в адрес Гусейна. Он, наоборот, неоднократно помогал ему в решении каких‑то личных и материальных проблем. А впоследствии человек почему‑то решил нелестно высказаться, — сказал Козяйкин.
Конфликт произошел из-за отказа риелтора переоформить апартаменты в «Нева Тауэрс», пишет издание Super.
Гасанов продал свою квартиру в Москве за 68 миллионов рублей. Покупателем недвижимости оказался знакомый блогера — Вадим Де, известный по псевдониму Вадим Богач. Позднее Гасанов попал под следствие. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера и направила материалы дела в суд в начале февраля этого года. Может ли приятель Гасанова тоже стать фигурантом и как защититься от налоговых преступников при покупке квартиры — в материале «Вечерней Москвы».