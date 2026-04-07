Дональд Трамп назвал журналиста Такера Карлсона человеком с низким IQ

Трамп раскритиковал Карлсона после высказываний журналиста об атаках США по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп назвал американского журналиста Такера Карлсона человеком с низким IQ. Слова главы Белого дома передает издание The New York Post.

«Такер — человек с низким IQ, который абсолютно не понимает, что происходит. Он постоянно мне звонит, я не отвечаю на его звонки. Мне нравится иметь дело с умными людьми, а не с дураками», — сообщил Трамп.

Президент США раскритиковал Карлсона после слов журналиста о действиях Вашингтона на Ближнем Востоке. Он назвал анонсированные Трампом удары по объектам в Иране первым шагом к началу ядерной войны.

Ранее KP.RU сообщал, что Такер Карлсон рассказал о последствиях перекрытия Ормузского пролива в ходе войны США и Ирана. По словам журналиста, планете грозит массовый голод и великая депрессия.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше