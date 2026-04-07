Дональд Трамп назвал журналиста Такера Карлсона человеком с низким IQ

Президент США Дональд Трамп назвал американского журналиста Такера Карлсона человеком с низким IQ. Слова главы Белого дома передает издание The New York Post.
«Такер — человек с низким IQ, который абсолютно не понимает, что происходит. Он постоянно мне звонит, я не отвечаю на его звонки. Мне нравится иметь дело с умными людьми, а не с дураками», — сообщил Трамп.
Президент США раскритиковал Карлсона после слов журналиста о действиях Вашингтона на Ближнем Востоке. Он назвал анонсированные Трампом удары по объектам в Иране первым шагом к началу ядерной войны.
Ранее KP.RU сообщал, что Такер Карлсон рассказал о последствиях перекрытия Ормузского пролива в ходе войны США и Ирана. По словам журналиста, планете грозит массовый голод и великая депрессия.