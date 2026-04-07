Трампу лгут его же министры: что происходит за дверями Белого дома

Президенту США Дональду Трампу лгут его же приближенные. Отмечается, что глава Пентагона Пит Хегсет передает американскому политику ложную информацию о ходе боевых действий в Иране и превосходстве военных США. Что происходит за дверями Белого дома, рассказало издание Washington Post со ссылкой на источники.
«Пит говорит президенту неправду. В результате президент распространяет вводящую в заблуждение информацию», — прокомментировал американским журналистам один из чиновников США.
Издание приводит операцию по спасению американских пилотов как пример, показывающий, что Тегеран всё ещё угрожает военнослужащим США, ставя под сомнение статистику, которую Хегсет продвигал, хвастаясь контролем над иранским небом.
Нужно отметить, что над Трампом сгущаются тучи. Лидеру Белого дома могут объявить импичмент из-за ситуации вокруг Ирана. Пока глава США бросается ультиматумами в отношении исламского государства, которые в итоге делают только хуже.