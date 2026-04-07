7 апреля отмечается Всемирный день нейрохирурга. Накануне праздника «Вечерняя Москва» пообщалась с заведующим нейрохирургическим отделением ГКБ № 15 имени О. М. Филатова Светозаром Песня-Прасоловым.
— Светозар Борисович, почему вы стали нейрохирургом?
— Я хотел стать нейрохирургом, еще учась в школе, в классе 8−9-м. Тогда мне это казалось загадочной специальностью. Поступил в ординатуру по нейрохирургии сразу после института в 2001 году. Так что в этой профессии я уже 25 лет. Загадочности поубавилось, а вот направлений, которые требуют исследований, все больше. Ведь чем больше работаешь, тем меньше устраивают простые ответы.
— Как изменились технологии, методики за годы вашей работы?
— За четверть века изменения колоссальные и в мировой нейрохирургии, и в московской. Например, микрохирургическая техника — это базовый навык. Или нейронавигация, когда по данным заранее выполненных КТ и МРТ головного мозга прямо в операционной нейрохирург с помощью специального оборудования создает виртуальную 3D-модель головного мозга, костей черепа, других структур мозга, и все это совмещается с реальной головой пациента на экране монитора, в окулярах микроскопа или в специальных очках. Это даже сейчас звучит, как фантастика, хотя это будни нейрохирургов.
— Сейчас много операций переходит на малоинвазивный формат. А в нейрохирургии это возможно?
— Конечно. Нейрохирургию можно назвать флагманом среди медицинских специальностей по применению современных методик, в том числе и малоинвазивных.
— Мозг человека до сих пор до конца не изучен. Насколько сложно оперировать орган, который столь загадочен?
— Я думаю, что душа человека — вот загадка. А исследование анатомии мозга, его функциональных зон проводится давно, еще с позапрошлого века. Сейчас активно используется функциональная МРТ для исследования работы мозга.
Оперировать и сложно, и интересно, и ответственно. Всех эмоций не перечислить, но их испытываешь и когда готовишься к операции, и после нее, когда анализируешь сделанную работу. А во время операции нет никаких эмоций, концентрация такая, что не замечаешь ничего вокруг.
ДОСЬЕ.
Светозар Борисович Песня-Прасолов окончил Российский государственный медицинский университет, ординатуру проходил в НИИ Склифосовского. В 2016 году защитил кандидатскую диссертацию. С 2020 года — заведующий нейрохирургическим отделением ГКБ № 15 имени О. М. Филатова. Обладатель статуса «Московский врач».