В НовГУ рассказали, как лопаты XII-XIX веков поменяли представления о быте предков

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 апреля. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета (НовГУ) изучили 54 деревянные лопаты, найденные в Старой Руссе в слоях XII-XIX веков, и пришли к выводу, что инструменты одинаковой конструкции могли использоваться для разных работ. Это идет вразрез с классификацией археолога Бориса Колчина 1968 года, которую до сих пор применяли специалисты, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Далеко не всегда можно определить функциональное назначение лопат на основании только формы или материала. Исследование коллекции лопат из Старой Руссы показало, что они сильно варьируются по форме и размерам. Это может объясняться тем, что лопаты предназначались для разнообразных работ и людей с разными физическими возможностями», — сообщили в вузе.
Единственное широкое исследование, посвященное средневековым лопатам, было опубликовано археологом Борисом Колчиным в 1968 году. В его обзор попало около 180 лопат X-XV веков с Неревского раскопа в Новгороде.
Колчин в своей работе разделил лопаты X-XV веков из Неревского раскопа на четыре вида: землеройные, для сыпучих тел, для снега и хлебные. Однако старорусские находки показали, что четких внешних различий между лопатами разного назначения нет.
Лопаты из Старой Руссы.
В рамки исследования попали 54 предмета из Старой Руссы, найденные экспедицией Центра археологических исследований НовГУ в 1999—2023 годах. Точной идентификации не поддается треть находок — 17 предметов из 54. Это небольшие обломки лопастей и черенки. Лопаты найдены в слоях XII-XIX веков. У 39 образцов удалось определить породу древесины. Выяснилось, что 20 единиц изготовлены из дуба, девять — из сосны, семь из ясеня и две из ели. Оказалось, что разделить имеющиеся лопаты на виды, предложенные Борисом Колчиным, проблематично. Дело в том, что лопаты разного назначения не имеют четких внешних различий, а спектр применения «лопатообразных» орудий широк. «Например, веяльная лопата по форме часто практически неотличима от хлебной. В свою очередь, хлебная лопата тоже может быть разной формы — и прямоугольной, и округлой. Кроме того, уже на этапе отбора и измерения находок из общей массы выделились предметы с широкой, как у лопаты, лопастью, но значительно более короткой ручкой. Эти инструменты могли быть изготовлены в таком виде изначально либо были переделаны после перелома ручки лопаты», — пояснили в вузе.
Классификация, предложенная НовГУ.
По функциональному назначению ученые смогли идентифицировать только одну категорию лопат — землеройные. Их можно с уверенностью «опознать» благодаря характерным элементам. Две из таких лопат, найденных на Пятницком раскопе, датируются 1200−1240 годами. Остальные 25 лопат ученые разделили по внешним признакам. Выделили четыре группы: совки, «обычные» лопаты с тонкой и толстой лопастью, лопаты с большой лопастью. Совки, по этнографическим данным, использовали для сыпучих продуктов, очистки от снега и даже веяния зерна, «обычные» лопаты можно считать универсальными. Ими можно копать или перекидывать рыхлую землю, перемешивать что-то, сгребать, использовать в солеварении и хлебопечении. Лопаты с большой лопастью, согласно этнографическим материалам, использовались для легких сыпучих веществ, очистки снега, сгребания и веяния зерна и как хлебные лопаты. Некоторые фрагменты возможно также интерпретировать как обломки весел.