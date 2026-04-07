В НовГУ рассказали, как лопаты XII-XIX веков поменяли представления о быте предков

В рамки исследования попали 54 предмета из Старой Руссы, найденные экспедицией Центра археологических исследований НовГУ в 1999—2023 годах. Точной идентификации не поддается треть находок — 17 предметов из 54. Это небольшие обломки лопастей и черенки. Лопаты найдены в слоях XII-XIX веков. У 39 образцов удалось определить породу древесины. Выяснилось, что 20 единиц изготовлены из дуба, девять — из сосны, семь из ясеня и две из ели. Оказалось, что разделить имеющиеся лопаты на виды, предложенные Борисом Колчиным, проблематично. Дело в том, что лопаты разного назначения не имеют четких внешних различий, а спектр применения «лопатообразных» орудий широк. «Например, веяльная лопата по форме часто практически неотличима от хлебной. В свою очередь, хлебная лопата тоже может быть разной формы — и прямоугольной, и округлой. Кроме того, уже на этапе отбора и измерения находок из общей массы выделились предметы с широкой, как у лопаты, лопастью, но значительно более короткой ручкой. Эти инструменты могли быть изготовлены в таком виде изначально либо были переделаны после перелома ручки лопаты», — пояснили в вузе.