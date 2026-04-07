Скончался бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу

Один из самых титулованных тренеров в истории футбола, румынский специалист Мирча Луческу ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил журналист Эмануэль Рошу на своей странице в X.

Последние дни жизни Луческу провел в больнице, куда его экстренно госпитализировали после потери сознания на тренировке сборной Румынии. Состояние тренера со временем ухудшилось, его перевели в реанимационное отделение и ввели в состояние искусственной комы.

— Трагическая новость. Мирча Луческу скончался 15 минут назад, — написал Рошу.

Мирча Луческу — один из самых титулованных тренеров в истории футбола. Он возглавлял такие известные клубы, как итальянские «Пиза», «Брешиа», «Реджана» и «Интер», турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ».

Кроме того, в сезоне 2016/17 тренер руководил петербургским «Зенитом», с которым команда заняла третье место в чемпионате России. Его последним местом работы стала сборная Румынии, которую он покинул 2 апреля.