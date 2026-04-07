Огневая поддержка пехоты: командир танка рассказал о повседневных задачах на СВО

Наш специальный корреспондент Марат Чернышов продолжает работу в зоне СВО. Он встретился с командиром танка с позывным «Фрэд», который служит в группировке «Север».
Командир танка с позывным «Фрэд» служит в 82-м мотострелковом полку 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север». Он рассказывает о повседневных задачах прямо и по существу.
— Выезд на закрытые огневые позиции, поражение скоплений техники и живой силы противника, огневая поддержка пехоты, быстрая реакция на поступившую задачу. В этих условиях счет часто идет на минуты, а решение должно быть принято сразу, — говорит «Фрэд».
Он объясняет, что броня и орудие не самое главное, что есть в танке. Больше зависит от расчета и его навыков, как использовать преимущество и недостатки себе на руку.
— Маневр танка строится не только на мощности и броне, но и на грамотном использовании местности. Перед выходом маршрут продумывается заранее, потому что любая ошибка на местности может стоить слишком дорого, — говорит «Фрэд». — Отдельное значение имеет работа механика, от которого зависит, как быстро и безопасно машина выйдет на позицию, выполнит задачу и покинет опасный участок.
«Фрэд» пришел в подразделение не из военной династии и не из профессиональной армии мирного времени. За его плечами — гражданское образование механика и тот жизненный опыт, с которым в подразделение пришли многие бойцы. Но именно служба в танковом экипаже стала для него делом, где особенно важны собранность, взаимное доверие и умение быстро принимать решения.
Танковое подразделение в этих условиях действует в тесной связке с пехотой. Когда штурмовым группам требуется поддержка, танки выходят на позиции и работают по укрепленным точкам, скоплениям противника и целям, которые мешают продвижению вперед. Эта работа требует не только меткого огня, но и постоянного взаимодействия между разными подразделениями. Танкисты не существуют отдельно от общего боевого порядка: их задача — вовремя усилить тех, кто действует впереди, и обеспечить выполнение общей задачи. Принцип один — надежность экипажа и постоянная работа над собой.
Рядом с ним служит командир взвода с позывным «Твикс». В зоне боевых действий он находится с октября 2022 года, прибыл сразу после мобилизации. Позднее подписал контракт, получил офицерское звание и продолжил службу. Начинал с должности наводчика-оператора, затем стал командиром танка, а потом — командиром взвода.
— Танк остается точным оружием только тогда, когда экипаж работает как единое целое, — подчеркивает «Твикс». — Главное в машине — не только ее характеристики, но и слаженность людей внутри. Командир, механик и наводчик должны понимать друг друга без лишних объяснений. Если это взаимодействие выстроено, задача будет выполнена. За плечами у командира взвода несколько наград, в том числе государственные и ведомственные. Среди них — медаль Жукова. Сам он связывает ее с заходами в Волчанск в мае 2024 года, когда на харьковском направлении начались тяжелые бои.
— В город заходил несколько раз и работал как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций, — говорит «Твикс». — На прямую наводку сначала идти тяжело. Но когда экипаж занимает места и машина начинает движение, остается только задача: выйти на рубеж, отработать и вернуться.
КСТАТИ.
«Твикс» рассказал, что перед выходом маршрут продумывается заранее. Командир и механик проходят его пешком, отмечают деревья, бугорки, канавы, все, что может повлиять на движение машины и ее укрытие. Эта работа остается за кадром, но именно она позволяет экипажу действовать уверенно.