Огневая поддержка пехоты: командир танка рассказал о повседневных задачах на СВО

— Танк остается точным оружием только тогда, когда экипаж работает как единое целое, — подчеркивает «Твикс». — Главное в машине — не только ее характеристики, но и слаженность людей внутри. Командир, механик и наводчик должны понимать друг друга без лишних объяснений. Если это взаимодействие выстроено, задача будет выполнена. За плечами у командира взвода несколько наград, в том числе государственные и ведомственные. Среди них — медаль Жукова. Сам он связывает ее с заходами в Волчанск в мае 2024 года, когда на харьковском направлении начались тяжелые бои.