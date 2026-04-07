Axios: демократы обсуждают совместное требование об импичменте Трампу

Представители Демократической партии США обсуждают совместное требование об импичменте американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщает портал Axios.
Согласно источнику, конгрессмены от демпартии сейчас обсуждают инициирование голосования по вопросу объявления импичмента Трампу на фоне развязывания войны против Ирана.
Один из собеседников издания уточнил, что демократы планируют составить обращение в кабмин для применения 25-й поправки к Конституции США. Она позволяет вице-президенту страны занять пост главы государства в случае отставки или временной недееспособности.
Ранее KP.RU сообщал, что в интернете набирает обороты петиция с требованием объявить импичмент Дональду Трампу. Количество подписей под документом уже почти достигло 200 тысяч.