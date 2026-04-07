Нижегородский литературовед Николай Фортунатов ушел из жизни

На 95 году жизни не стало Николая Фортунатова. Доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы университета имени Лобачевского, член Союза писателей России он был одним из признанных литературоведов страны.
Николай Фортунатов окончил Горьковский государственный университет в 1956 году, а вскоре вернулся туда уже как педагог. Почти 40 лет он был заведующим кафедрой русской литературы университета.
Многие годы Николай Михайлович руководил международной научной конференции «Болдинские чтения» и был ответственным редактором одноименного сборника. Он создал центр литературного краеведения на кафедре русской литературы и конференцию «Жизнь провинции».
Сферой его научных интересов было творчество Чехова, Толстого, Достоевского, Короленко, Мельникова-Печерского. Он участвовал в подготовке полных собраний сочинений Некрасова и Толстого. Работы Николая Михайловича о музыкальности прозы Чехова и творческой лаборатории Толстого стали хрестоматийными. Он — автор около 300 научных работ, в том числе 10 монографий.
Несколько лет назад он завершил работу над монографией о структуре художественного текста. Она стала последним его значимым трудом. Его уход из жизни — большая потеря для литературоведения и филологической науки.
