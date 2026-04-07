Срок сдачи улицы Вавилова в Ростове перенесли на осень

Власти снова перенесли завершение реконструкции улицы Вавилова в Ростове. Об этом сообщает donnews.
Теперь объект планируют сдать до 30 августа 2026 года. Такую дату назвали в городской администрации. Ранее речь шла об апреле мае текущего года.
В правительстве Ростовской области пояснили: реконструкция затянулась из-за обстоятельств, которые не зависят ни от подрядчика, ни от заказчика. В ходе работ возникли проблемы, потребовавшие изменений в контракте.
Первый этап реконструкции почти готов. Его сдадут в ближайшее время. Второй этап — более серьезный и масштабный. Именно он потребовал корректировки условий.
У властей есть претензии к темпам. Подрядную организацию уже оштрафовали.
По проекту дорогу на Вавилова расширят от Особенной до Сосновой. Также построят развязку на пересечении Особенной, Вавилова и Королева. Реконструкция важна для жителей микрорайона Суворовский — она должна улучшить транспортную доступность этой территории.
