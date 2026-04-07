Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Срок сдачи улицы Вавилова в Ростове перенесли на осень

Подрядчика оштрафовали за медленные темпы работ.

Источник: Комсомольская правда

Власти снова перенесли завершение реконструкции улицы Вавилова в Ростове. Об этом сообщает donnews.

Теперь объект планируют сдать до 30 августа 2026 года. Такую дату назвали в городской администрации. Ранее речь шла об апреле мае текущего года.

В правительстве Ростовской области пояснили: реконструкция затянулась из-за обстоятельств, которые не зависят ни от подрядчика, ни от заказчика. В ходе работ возникли проблемы, потребовавшие изменений в контракте.

Первый этап реконструкции почти готов. Его сдадут в ближайшее время. Второй этап — более серьезный и масштабный. Именно он потребовал корректировки условий.

У властей есть претензии к темпам. Подрядную организацию уже оштрафовали.

По проекту дорогу на Вавилова расширят от Особенной до Сосновой. Также построят развязку на пересечении Особенной, Вавилова и Королева. Реконструкция важна для жителей микрорайона Суворовский — она должна улучшить транспортную доступность этой территории.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.