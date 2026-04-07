Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом объявлен жёлтый уровень опасности из-за ливней и туманов

Гидрометцентр обновил прогноз для Волгоградской области. По данным метеорологов, рабочая неделя закончится в регионе.

Гидрометцентр обновил прогноз для Волгоградской области. По данным метеорологов, рабочая неделя закончится в регионе обильными осадками и туманами.

Погода начнёт портиться в полночь 9 апреля. В этот период на территории отдельных районов региона может ухудшится видимость. Туманы будут проявляться в ночные и утренние часы в плоть до 12:00 10 апреля.

Кроме того, с 3:00 9 апреля на регион могут обрушиться сильные ливни. Опасность будет сохраняться в течение часа.

Отметим, ранее редакция сообщала о прохождении через территорию Волгоградской области фронтального раздела с осадками 9, 10, а также 11 апреля. Вместе с дождями обоснуется в регионе и прохладная погода.

Фото из архива ИА «Высота 102».