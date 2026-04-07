Парк Южный приглашает калининградцев на фестиваль помощи бездомным животным

В калининградском парке «Южный» 16 мая будет проходить фестиваль «Другфест» (0+), посвященный помощи бездомным животным. Об этом сообщили организаторы мероприятия в своей группе ВКонтакте.

Мероприятие начнется в 12:00. На площадке соберутся городские приюты вместе со своими подопечными — посетители смогут познакомиться с животными и при желании выбрать себе питомца во время фестиваля. В программе фестиваля запланированы выступления творческих коллективов, концертная часть и мастер-классы.

Участие в мероприятии уже подтвердили приюты «Славянское», «Тим Виль», «Спаси жизнь», «Кошкин ковчег» и «Хаски 39». При этом организаторы продолжают принимать заявки от других организаций, работающих с бездомными животными.

Принять участие в мероприятии приглашают всех желающих.