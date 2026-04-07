Власти Калининграда показали обновленный мемориал на Комсомольской после реконструкции

Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил об открытии мемориального комплекса на улице Комсомольской в Калининграде после реконструкции. Сквер памяти обрел новую жизнь. Помог в этом партнер региона — компания «КОРТРОС».
Специалисты вернули мемориалу достойный вид, отремонтировали чашу Вечного огня, благоустроили прилегающую территорию и высадили красивые клены. Губернатор подчеркнул, что мемориал — не просто место, а живое напоминание о тяжелом и решающем этапе Восточно-Прусской операции — взятии Кенигсберга. Здесь увековечили имена 586 погибших бойцов, среди них трое Героев Советского Союза.
«Помним. Вечная память нашим героям», — написал Беспрозванных.