Власти Калининграда показали обновленный мемориал на Комсомольской после реконструкции

Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил об открытии мемориального комплекса на улице Комсомольской в Калининграде после реконструкции. Сквер памяти обрел новую жизнь. Помог в этом партнер региона — компания «КОРТРОС».

Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил об открытии мемориального комплекса на улице Комсомольской в Калининграде после реконструкции. Сквер памяти обрел новую жизнь. Помог в этом партнер региона — компания «КОРТРОС».

Специалисты вернули мемориалу достойный вид, отремонтировали чашу Вечного огня, благоустроили прилегающую территорию и высадили красивые клены. Губернатор подчеркнул, что мемориал — не просто место, а живое напоминание о тяжелом и решающем этапе Восточно-Прусской операции — взятии Кенигсберга. Здесь увековечили имена 586 погибших бойцов, среди них трое Героев Советского Союза.

«Помним. Вечная память нашим героям», — написал Беспрозванных.