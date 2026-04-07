«Посмотрим, что будет ночью»: в России прокомментировали ультиматум Трампа к Ирану

Степашин считает беспределом ультиматум Трампа к Ирану.

Источник: Комсомольская правда

В России дали оценку ультиматуму президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Сергей Степашин, бывший премьер-министр России, назвал его беспределом. Также экс-министр призвал дождаться ночи и только тогда делать выводы. Свое мнение он выразил в разговоре с РИА Новости.

«Посмотрим, что будет сегодня ночью. На самом деле это беспредел, если говорить коротко», — резюмировал бывший политик в разговоре с прессой.

Напомним, Иран предложил США свой план мирного урегулирования войны на Ближнем Востоке. Но Трамп назвал документ «крайне неудачным». Позже глава Белого дома выступил с ультиматумом, заявив о возможности уничтожить всю иранскую цивилизацию. Из-за угроз президента США контакты Вашингтона и Тегерана разорваны. Не исключено, что усилия мирных переговоров между сторонами конфликта будут помножены на ноль.

