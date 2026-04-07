Умер нижегородский профессор русской литературы Николай Фортунатов

Профессор кафедры русской литературы ННГУ им. Н. И. Лобачевского Николай Фортунатов скончался на 95-году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Он руководил кафедрой более 30 лет. Был доктором филологических наук, заслуженным работником высшей школы России, членом российского Союза писателей, заслуженным профессором ННГУ.
Благодаря Николаю Михайловичу научная конференция «Болдинские чтения» вышла на международный уровень. Он также создал центр литературного краеведения. Разработанная им методология изучения региональной литературы прошла апробацию на конференции «Жизнь провинции», организатором которой он стал.
Новаторской стала методика изучения музыкальности в литературном произведении. Статья Николая Михайловиче о рассказе А. П. Чехова «Черный монах» заинтересовала Д. Д. Шостаковича. Между ними началась переписка.
Созданный под научным руководством Фортунатова учебник «История русской литературы XIX века» (в 3-х частях) является одним из основных учебников для вузов.
Коллектив ИФИЖ ННГУ им. Н. И. Лобачевского выразил соболезнования родным и близким профессора.