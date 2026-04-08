Умер Мирча Луческу, бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит»

Мирча Луческу, бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит», умер на 81-м году жизни. Об этом сообщил румынский журналист Эмануэль Рошу. По информации румынских СМИ, Луческу стало плохо во время тренировки национальной сборной.
— Луческу умер 15 минут назад. Менее двух недель назад он возглавлял сборную Румынии несмотря на то, что был болен, — рассказал журналист.
В 2016 году Мирча Луческу возглавлял «Зенит». Под его руководством команда завоевала Суперкубок России. Этот успех стал значимым достижением в карьере тренера и запомнился многим поклонникам клуба.
После ухудшения состояния во время тренировки национальной сборной Луческу пришлось перенести несколько операций на сердце. Однако, крайнюю операцию спортсмену отменили — организм был слишком слаб для медицинского вмешательства. Несмотря на нахождение в искусственной коме, врачи планировали провести хирургическое вмешательство, но комплексное обследование выявило инсульты и проблемы с кровообращением, затронувшие легкие.