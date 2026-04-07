В Калининграде открыли мемориал на Комсомольской — увековечены 586 имён погибших

7 апреля, в день 81-й годовщины штурма Кёнигсберга, после реконструкции открылся мемориальный комплекс на улице Комсомольской в Калининграде. В церемонии участвовали губернатор Алексей Беспрозванных, командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, депутат Госдумы Марина Оргеева, глава города Олег Аминов, глава администрации Елена Дятлова, участники СВО.
Инвестором реконструкции выступила ГК «КОРТРОС». Работы стали самыми масштабными за всю историю мемориала. Обновили скульптуры и чашу Вечного огня, благоустроили прилегающую территорию: вымостили пешеходные зоны, установили новые архитектурные формы и освещение, создали инфраструктуру для видеонаблюдения «Безопасный город». Вокруг композиции разбит зелёный сквер площадью более 600 кв. м.
На монолитной стене теперь увековечены 586 имён погибших бойцов, среди них — три Героя Советского Союза.
«Увековечивание памяти наших героев — наш долг перед теми, кто подарил нам жизнь и мирное небо. Хочу выразить компании благодарность за помощь в реконструкции. В этом юбилейном году планируем привести в порядок все мемориалы и братские могилы в каждом муниципалитете», — сказал Алексей Беспрозванных.
Руководитель проектного офиса ГК «КОРТРОС» в Калининграде Игорь Богатырев отметил: «Восстановление мемориала стало для нас делом чести. Символично, что реконструкция произошла в год 80-летия области».
Ансамбль создан в 1969 году на месте обелиска 1945 года. В 2007 году комплекс получил статус объекта культурного наследия местного значения. После этого на его территории дважды проводили ремонтно-восстановительные работы. Участники открытия присоединились к акции «Сад памяти» и высадили несколько деревьев.