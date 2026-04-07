«Автодор» введет повышенный скоростной режим на М-4 и М-11

С понедельника, 13 апреля, на некоторых участках трасс М-4 «Дон» и М-11 «Нева» вводится повышенный скоростной режим. Об этом сообщила государственная компания «Автодор» в своем канале в мессенджере MAX.
Новый скоростной режим будет действовать для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны. Ограничения скорости, введенные в зимний период, отменяются из-за улучшения погодных условий и смены сезонов.
На участке М-4 «Дон» с 297-го по 322-й км максимальная скорость составит 110 км/ч. На трассе М-11 «Нева» разрешенная скорость увеличится до 130 км/ч на отрезке от 59-го км в Московской области до Санкт-Петербурга. Аналогичное ограничение будет действовать на участке М-4 «Дон» с 517-го по 544-й км в обход населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка, говорится в публикации.
В начале марта государственная компания «Автодор» провела ежегодную плановую индексацию тарифов за проезд по сети своих платных трасс. Цены для владельцев легковых автомобилей повысились в среднем на 12,7 процента. Больше всего стоимость выросла на трассе М-3 «Украина». Проехать весь ЦКАД с 2 марта можно за 2381 рубль на легковушке и за 6836 рублей — на грузовике.