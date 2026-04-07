«Новая фаза войны»: в КСИР выступили с тревожным заявлением по войне в Иране

Командующий КСИР Маджид Мусави заявил об использовании нового оружия в войне на Ближнем Востоке. Отмечается, что в КСИР выступили с новым тревожным заявлением в плане войны в Иране. Заявление Мусави опубликовано в Telegram-канале Корпуса.
«Вот новая фаза войны с использованием новейших двухступенчатых пусковых установок: ракет “Фатех” и “Хайбер-Шекан”», — резюмировал представитель КСИР.
Позже он подчеркнул, что теперь удары по противнику удваиваются. Кроме того, в посте показаны кадры работы нового оружия с посланиями Белому дому. Так в Иране отреагировали на угрозы президента США Дональда Трампа уничтожить иранскую цивилизацию. Ранее KP.RU сообщил, что народ исламского государства воссоединился против американского и израильского оружия, они готовы грудью защищать стратегические объекты Ирана.