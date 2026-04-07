«С каждым днем все лучше»: Сергей Белоголовцев рассказал о своем состоянии после перенесенного инсульта

Актер Сергей Белоголовцев заявил, что полностью восстановился после инсульта.

Источник: Комсомольская правда

Российский актер Сергей Белоголовцев рассказал о своем состоянии после перенесенного в 2024 году инсульта. В беседе с РИА Новости артист сообщил, что сейчас он полностью восстановился.

«Я чувствую себя прекрасно. С каждым днем, с каждой минутой все лучше и лучше», — поделился Белоголовцев.

Актер рассказал, что убедится в его выздоровлении фанаты смогут убедиться на концерте 20 мая. Там, по словам Белоголовцева, он планирует танцевать, петь и читать стихи собственного сочинения.

Напомним, что в 2024 году Сергей Белоголовцев перенес инсульт, оказавшись частично парализованным. У артистка отказала левая рука, также плохо работала нога. Актер проходил долгую реабилитацию, признаваясь, что сам не знает причину случившегося.