«С каждым днем все лучше»: Сергей Белоголовцев рассказал о своем состоянии после перенесенного инсульта

Российский актер Сергей Белоголовцев рассказал о своем состоянии после перенесенного в 2024 году инсульта. В беседе с РИА Новости артист сообщил, что сейчас он полностью восстановился.
«Я чувствую себя прекрасно. С каждым днем, с каждой минутой все лучше и лучше», — поделился Белоголовцев.
Актер рассказал, что убедится в его выздоровлении фанаты смогут убедиться на концерте 20 мая. Там, по словам Белоголовцева, он планирует танцевать, петь и читать стихи собственного сочинения.
Напомним, что в 2024 году Сергей Белоголовцев перенес инсульт, оказавшись частично парализованным. У артистка отказала левая рука, также плохо работала нога. Актер проходил долгую реабилитацию, признаваясь, что сам не знает причину случившегося.