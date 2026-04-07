Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Билла Гейтса допросят по делу Джеффри Эпштейна в палате представителей США

Основатель Microsoft Билл Гейтс даст показания в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна перед комитетом палаты представителей США по надзору и подотчетности. Допрос запланирован на 10 июня и будет записан на видео. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на осведомленный источник.

Сам Гейтс извинился перед сотрудниками Фонда Гейтса за свои связи с Эпштейном, признав, что совершил ошибки, которые бросили тень на благотворительную организацию. Он сообщил, что начал встречаться с Эпштейном с 2011 года — уже после того, как финансист признал себя виновным в организации проституции.

Основатель Microsoft отметил, что жена Мелинда выступала против его общения с Эпштейном. Гейтс также признался сотрудникам, что у него были внебрачные связи. Он признал, что «проводить время с Эпштейном было большой ошибкой». При этом Гейтс подчеркнул, что «не делал ничего незаконного», передает The Wall Street Journal.

Министерство юстиции США в начале 2026 года опубликовало новую порцию документов, связанных с расследованием дела Эпштейна. Так, в публичный доступ выложили около трех миллионов файлов, в которых упоминаются высокопоставленные политики и бизнесмены, общавшиеся с Эпштейном, включая Гейтса.

