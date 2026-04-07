Билла Гейтса допросят по делу Джеффри Эпштейна в палате представителей США

Сам Гейтс извинился перед сотрудниками Фонда Гейтса за свои связи с Эпштейном, признав, что совершил ошибки, которые бросили тень на благотворительную организацию. Он сообщил, что начал встречаться с Эпштейном с 2011 года — уже после того, как финансист признал себя виновным в организации проституции.