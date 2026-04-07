На левом берегу Дона в Ростове продают участок под базу отдыха

Власти Ростова выставили на торги участок и недостроенное здание под базу отдыха на левом берегу Дона. Информация об этом опубликована на сайте администрации города.
Аукцион в электронной форме пройдет 5 мая 2026 года в 10:00. Площадка — сайт «Электронная торговая площадка ГПБ».
Продавец — Департамент имущественно-земельных отношений Ростова. Один из лотов расположен на улице Левобережной, 82. Это район базы. Там находятся недостроенное здание и земля под ним.
Постройка имеет два этажа и подвал. Ее площадь — около 469 квадратных метров. Объект продают для создания базы отдыха.
Общая начальная цена лота — 58 051 344 рубля. Из них само нежилое здание стоит 9 249 374 рубля, а земельный участок — 48 801 970 рублей (НДС не облагается).
Второй лот — легковой автомобиль TOYOTA CAMRY 2004 года выпуска мощностью 152 лошадиные силы. Начальная цена — 706 702 рубля.
Ознакомиться с документацией можно в департаменте по адресу: улица Б. Садовая, 47, кабинет № 1. Телефон для справок: 8 (863) 282−01−66.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.