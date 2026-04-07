Медведев провел совещание с командованием ВМФ и ВКС в Новороссийске

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев провел совещание с командованием ВМФ, ВКС и руководителями оборонных предприятий в Новороссийске во вторник, 7 апреля. Об этом политик сообщил в личном аккаунте в мессенджере MAX.
«В рамках исполнения поручений Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ посетил Новороссийск», — сообщил он.
Медведев уточнил, что совещание было посвящено вопросам поставок вооружений и военной техники, включая беспилотные летательные аппараты. Также в ходе мероприятия зампред Совбеза РФ обсудил с командованием ВМФ и ВКС тему защиты Черноморского побережья.
Ранее KP.RU сообщал, что Новороссийск подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Как заявили в Минобороны, целью ударов стала инфраструктура, связанная с перевалкой углеводородов. Киевский режим хотел добиться прекращения поставок нефтепродуктов потребителям из Европы.