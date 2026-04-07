Медведев провел совещание с командованием ВМФ и ВКС в Новороссийске

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев провел совещание с командованием ВМФ, ВКС и руководителями оборонных предприятий в Новороссийске во вторник, 7 апреля. Об этом политик сообщил в личном аккаунте в мессенджере MAX.