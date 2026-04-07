Эксперт Кузнецов рассказал о новой мошеннической схеме с «видео с ДТП»

По словам эксперта, даже проверенное приложение может быть взломано и выдать зловредную ссылку. Перед переходом электронный адрес страницы необходимо проверить на специализированных ресурсах для проверки URL-адресов, которые показывают информацию о странице, включая дату создания и хостинг. Подозрение должно вызвать, если приложение, которое никогда не запрашивало переходы по ссылкам, резко начало это делать.