Эксперт Кузнецов рассказал о новой мошеннической схеме с «видео с ДТП»

Срочный призыв к действию в сообщении от неизвестного должен навести на мысль об обмане. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил IT-эксперт, специалист по кибербезопасности Олег Кузнецов, комментируя новую мошенническую схему «видео с ДТП».
Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали рассылать россиянам ссылки, по которым якобы можно посмотреть видео с ДТП с их участием. Однако на самом деле таким образом злоумышленники распространяют вредоносное ПО.
По словам эксперта, даже проверенное приложение может быть взломано и выдать зловредную ссылку. Перед переходом электронный адрес страницы необходимо проверить на специализированных ресурсах для проверки URL-адресов, которые показывают информацию о странице, включая дату создания и хостинг. Подозрение должно вызвать, если приложение, которое никогда не запрашивало переходы по ссылкам, резко начало это делать.
«Еще один признак мошенничества: сообщение побуждает сделать что-то срочно. Например, перейти по ссылке для подписания документов или просмотра видео с места ДТП», — сказал Кузнецов.
Если в сообщении содержится информация о вас или родственниках, нужно проверить её достоверность, связавшись с близкими по доверенным каналам связи. Также можно заранее запретить установку приложений из недоверенных источников в настройках устройства.
Кузнецов подчеркнул, что главное включить критическое мышление и не спешить, как того хотят мошенники.
