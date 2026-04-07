The Guardian рассказала, куда переезжают богатые британцы из Дубая

После того как 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, Тегеран нанес ответные удары по объектам в Объединенных Арабских Эмиратах. Беспилотники и ракеты поражали цели в Дубае и Абу-Даби, в том числе жилые кварталы и критическую инфраструктуру. Как передает издание, это подорвало репутацию Эмиратов как безопасной гавани для глобальной элиты, которую десятилетиями формировали экспаты и инфлюенсеры.
Вместе с тем в Великобритании отменили систему, позволявшую иностранцам не платить налоги с зарубежных доходов, из-за чего жить в Дубае стало опасно, а в Лондоне невыгодно. «Италия предлагает лучшие условия: фиксированный налог и высокое качество жизни», — говорит Арман Артон, консультант, помогающий мультимиллионерам и миллиардерам менять место жительства благодаря инвестиционным программам.
Италия с 2017 года предлагает режим flat tax для новых резидентов, которые не платили налоги в стране как минимум девять из последних десяти лет. Они вносят фиксированные €300 тыс. в год (около £260 тыс.) на все зарубежные доходы, а налогом облагаются только итальянские доходы и прирост капитала от инвестиций в течение пяти лет после выбора этой схемы.
По оценкам юридической фирмы Maisto e Associati, около 5 тыс. человек уже воспользовались этим режимом. Сначала это были в основном итальянцы, возвращавшиеся из Лондона, где они работали в банках, страховых компаниях и хедж-фондах. Затем, после отмены non-dom в Великобритании и ужесточения правил в Португалии, поток вырос экспоненциально. Теперь новая волна — из стран Персидского залива.
Марк Ачесон из Utmost Wealth Solutions отметил, что итальянское налоговое предложение называют «эвакуация из Лондона». «Италия — прекрасная страна, Милан имеет глубокий финансовый сектор, многие из тех вещей, которые делают Лондон привлекательным, есть и в Милане», — говорит он.
Наплыв богатых экспатов заметно повлиял на рынок жилья Милана. По данным Knight Frank, цены на недвижимость в городе выросли на 38% за последние пять лет. По данным портала Idealista, Милан обогнал Венецию и стал самым дорогим городом Италии: средняя цена за квадратный метр достигла €5,17 тыс. в ноябре 2025 года. В самых престижных районах (Сант-Амброджо, Брера, Сан-Марко, Чинкве-Виа) рост еще выше.
Дилетта Джорджоло, руководитель отеля Sotheby’s в Милане, оценивает, что сейчас на рынке на 30−40% больше иностранных покупателей, чем два года назад. «Раньше они искали второе жилье в Милане или на озере Комо, а теперь они ищут резиденцию в Италии. Им нужна близость к хорошим международным школам и крупным аэропортам», — говорит она.
